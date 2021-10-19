ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ İstanbul DHAÜMRANİYE'de asker eğlencesinde sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli Erhan G. yakalanarak, gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

ÜMRANİYE'de asker eğlencesinde sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli Erhan G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçen pazar günü Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yapılan asker eğlencesinde bir kişinin sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş eden şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Erhan G. olduğu belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek bulundu. Çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu öğrenilen Erhan G. gözaltına alındı. Erhan G. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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