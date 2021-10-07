Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık 30 sene boyuncaki en yüksek noktasında bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık 30 sene boyuncaki en yüksek noktasında bulunuyor." dedi.

Kuleba, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. toplantısına katılmak üzere bulunduğu Lviv şehrinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bu toplantıyı Lviv'de yapmaktan memnun olduklarını belirten Kuleba, bunun ikili ilişkilerin sadece başkentleri değil, tüm bölgeleri kapsayacağı anlamına geldiğini aktardı.

Kuleba, bugünkü ana konularının gelecek sene başında devlet başkanları arasında gerçekleşmesi planlanan bir sonraki yüksek stratejik konsey olduğunu belirterek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, 30 sene boyuncaki en yüksek noktasında bulunuyor. Devlet başkanları arasındaki güven ilişkisi buna katkıda bulunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Görüşmede Karadeniz'de güvenliğin de ele alındığını ifade eden Kuleba, "Karadeniz'de güç dengesini sağlamak gerektiği konusunda mevkidaşım ile hemfikiriz." dedi.

"Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi"

Kuleba, savunma sanayisi iş birliği ve özellikle Bayraktar İHA'larının ortak üretimi konusunu konuştuklarını aktararak "Bayraktarların Ukrayna'da üretimi konusunda proje bence gerçekleştirilmiş durumda, proje ülkenin cumhurbaşkanlarının himayesinde. Projenin gerçekleştirilmesindeki bazı engeller aşıldı, tesisin inşası için arsası seçildi. Dolayısıyla siyasetçilerin işi tamam, iş adamlarında şimdi sıra." diye konuştu.

Türkiye'nin de Antonov şirketinin imkanlarına ilgi duyduğunun altını çizen Kuleba, ayrıca doğal gaz dahil olmak üzere, enerji konularında güvenliği görüştüklerini söyledi.

Kuleba, daha fazla Türk turisti Ukraya'ya beklediklerini aktararak "Yıl sonuna kadar 2 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ziyaret edeceğini memnuniyetle bekliyoruz, bu bir rekor olacak." dedi.

"Kırım platformunun geliştirilmesi konusunu ele aldık"

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımaması ve Kırım Tatarlarına olan baskıyı kınaması nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade Kuleba, "Kırım Tatarları için konut inşaatı konusundaki anlaşmanın gerçekleşmesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini öğrendim mevkidaşımdan. Türkiye'de inşaata başlamak üzere gerekli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

Kuleba, Kırım Platformu'na katılımı ve Kırım'da yapılan seçimleri tanımaması konusundaki yardımlardan dolayı teşekkür ettiklerini söyleyerek "Kırım platformunun geliştirilmesi konusunu ele aldık." ifadesini kullandı.

Sene sonuna kadar savunma ve dışişleri bakanlarıyla beraber Quadriga formatı kapsamında Türkiye'de toplantı gerçekleştireceklerini hatırlatan Kuleba, Türkiye'yle ilişkinin geliştirilmesi, bölgesel ittifakların oluşturulmasının Ukrayna dış politikasının öncelikli konuları arasında olduğunu kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu
AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz"

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözleri) Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze...

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un sözleri) Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Aziz Sancar Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:54:20. #1.13#