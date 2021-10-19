Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Austin'i kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i kabul etti.

Zelenskiy ve Austin, Ukrayna Devlet Başkanlığında basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Zelenskiy, ABD'nin lojistik desteği için minnettar olduğunu ifade ederek, ABD'nin ülkesinin savunma alanında kilit partneri olduğunu belirtti.

Austin de ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini teyit etti.

Ayrıca Austin, Ukrayna savunma sektörünün NATO üyelik kriterlerine ulaşması yolunda atılan adımlara ilişkin bilgilendirildi.

Görüşmede Ukrayna'nın doğusu, Karadeniz, Azak Denizi'ndeki güvenlik durumu ve enerji güvenliği konuları da ele alındı.