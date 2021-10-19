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Son dakika haberleri! Ukrayna'da günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ukrayna'da günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte, 538 ile günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da son 24 saatte, 538 ile günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 118 bin 195 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 15 bin 579 günlük vaka tespit edilen ülkede, 538 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgındaki günlük en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Ukrayna'da mayısta düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kaydedilmişti.

Aşılananların sayısı 8 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 193 bin 69 kişiye aşı yapıldı.

Toplam aşılananların sayısı 8 milyon 65 bin 762'ye ulaştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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