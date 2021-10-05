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YÖK'ten Erciyes Üniversitesine "Topluma Hizmet Ödülü"

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
YÖK'ten Erciyes Üniversitesine

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle faz-3 çalışmalarına devam edilen TURKOVAC aşısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Topluma...

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac aşısı, Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Topluma Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar'ın konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri verildi.

Bu kapsamda ERÜ, Kovid-19'a karşı inaktif aşının geliştirilmesi ve insan faz çalışmalarının yürütülmesi projesi ile 2021 yılı "Topluma Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rektör Çalış'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

YÖK'ten Erciyes Üniversitesine Topluma Hizmet Ödülü

YÖK'ten Erciyes Üniversitesine Topluma Hizmet Ödülü

YÖK'ten Erciyes Üniversitesine Topluma Hizmet Ödülü

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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