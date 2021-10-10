Son dakika haberleri: Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı - Haberler
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Son dakika haberleri: Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı uçak kazası için taziye açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Türkiye'den 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Rusya'ya başsağlığı - Haberler
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