Son dakika haberleri | Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü

Edinilen son dakika haberine göre Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, ???????Kabis vilayetine bağlı El-Hame bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğünü açıkladı.

Zekri, kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik komite gönderildiğini bildirdi.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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