Son dakika haberleri | Tunus'ta helikopter düştü, 3 asker öldü
Edinilen son dakika haberine göre Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.
Tunus'un güneyindeki Kabis vilayetinde, bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.
Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, ???????Kabis vilayetine bağlı El-Hame bölgesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin öldüğünü açıkladı.
Zekri, kazanın nedenlerini belirlemek için olay yerine askeri bir teknik komite gönderildiğini bildirdi.
AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri