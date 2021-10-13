Son dakika haberleri | Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin işgalden kurtuluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle 1221 mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 1221 mahkum için af kararı aldığı duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanı Said'in 1221 mahkumu kapsayan bir af kararnamesi çıkardığı belirtildi.

Affın hangi suçları kapsadığıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, aftan yararlananlardan 271 mahkumun serbest kaldığı, diğer mahkumların ise çeşitli oranlarda cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.