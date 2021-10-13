Son dakika haberleri: Trabzon'da 28 kez bıçakladığı kadını öldüren kişiye 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi - Haberler
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Son dakika haberleri: Trabzon'da 28 kez bıçakladığı kadını öldüren kişiye "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemi

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Trabzon'da 28 kez bıçakladığı kadını öldüren kişiye

Son dakika gündem haberine göre Trabzon'da, kovaladığı kadını sığındığı okulda 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, kovaladığı kadını sığındığı okulda 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ortahisar ilçesi 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde, 7 Haziran 2021'de kovaladığı Medine Seyis'i (43), 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Taşkın (39) hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, zanlının olay günü takip ettiği Medine Seyis ile 24 Şubat Ortaokulu önünde karşılaştıkları ve bunun üzerine kadının, "Beni öldürecek, kurtarın." şeklinde bağırıp okul bahçesine kaçtığı belirtilerek, zanlının okul girişinde yakaladığı Seyis'in, 28 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Taşkın, bir süre birlikte olduğu Seyis'in, kendisinden ayrıldıktan sonra eski eşiyle tekrar görüşmeye başladığını ileri sürerek, olay günü karşılaştıklarında kendisine tükürerek hakaret eden Seyis'i konuşmak için takip ettiğini savundu.

Okul önüne geldiklerinde Seyis'in kaçmaya başladığını belirten Taşkın, yakaladığında, konuşmak istediğinde tekrar hakaret etmesi üzerine, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla vurduğunu ancak maktulü bıçaklamak amacıyla bıçağı yanında taşımadığını iddia etti.

İddianamede, şüphelinin her ne kadar tesadüfen karşılaştıklarını beyan etse de olay günü Seyis'i takip ederek okul civarında yakaladığı ve kaçmaya çalışmasına rağmen 28 yerinden bıçaklayıp "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediği kaydedilerek, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alındığında sanığın "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasıyla cezalandırılması istendi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Trabzon'da 28 kez bıçakladığı kadını öldüren kişiye 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi - Haberler
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