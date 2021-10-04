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Son dakika haberleri | Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Anaokulu öğrencilerine 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında eğitim verdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Anaokulu öğrencilerine 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında eğitim verdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hazırlamış olduğu proje kapsamında Manavgat Anaokulunda 4-6 yaş grubu öğrencilerine yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik bilincini geliştirmek amacıyla eğitim semineri verdi.Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Manavgat Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen eğitimin ardından öğrencilere hediyeler dağıttı. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

Son dakika haberleri | Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

Son dakika haberleri | Toplum Destekli Polisler, anaokulu öğrencilerine eğitim verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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