Son dakika haberleri! Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Karaağaç köyünde tarlasına giden Nural Ocak'ın (66) kullandığı 60 KD 295 plakalı traktör devrildi. Yakınlarda hayvanlarını otlatan Musa Koyuncu, kazayı görünce jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ocak'ın cesedi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri