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Son dakika haberleri: Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Muhammed Nur Al Farhad idaresindeki 54 KF 891 plakalı hafif ticari araç, İstanbul- Edirne TEM Otoyolu Saray Gişeler mevkisinde Hasan Akmeşe yönetimindeki 59 FJ 913 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Al Farhad ile araçta bulunan Muhammed Fahreddin Idrees Al Farhad, Ayman Al Farhad ve Ali Yetimler yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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