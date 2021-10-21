Son dakika haberleri: Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Rusya, çok önemli ticari ortağımız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Rusya'nın önemli ticari ortakları olduğunu belirterek, "Rusya ile olumlu ilişkiler içerisindeyiz. İki ülke liderlerinin bu kadar yakın olmasının getirdiği avantajı da en iyi şekilde kullanmak temel amacımız." dedi.

Turagay, Rusya'daki ziyaretleri kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Turagay, burada yaptığı konuşmada, görüşmenin önemine işaret ederek, yarın Rusya Gümrük İdaresi Başkanı ile toplantı yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı ticaret hacminin 100 milyar dolar olmasını hedeflediklerini anımsatan Turagay, "Elbette bu bir günde gerçekleştirilecek bir hedef değil ama Rusya, çok önemli bir ticaret ortağımız. Rusya ile olumlu ilişkiler içerisindeyiz. İki ülke liderlerinin bu kadar yakın olmasının getirdiği avantajı da en iyi şekilde kullanmak temel amacımız." dedi.

Rusya ile ihracatta dış ticaret açığı olduğuna işaret eden Turagay, şunları kaydetti:

"Tabii doğal gaz ve petrol bunun ana nedenidir. Fakat özellikle müteahhitlik hizmetlerinde, ihracatta da gidilecek çok daha uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 84 milyar dolara yakın gerçekleştirdiğimiz taahhüt işi var. Bunun dışında ihracatımızda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bir ray oturmuş durumda."

Türkiye'nin 50 milyar metreküplük doğal gaz tüketimi olduğu aktaran Turagay, "Hatta söz konusu rakam, bu yıl büyük ihtimalle 60 milyar metreküp olacak. Dolayısıyla en çok alımı Rusya'dan yapıyoruz." dedi.

"Rusya turizm açısından önemli"

Rıza Tuna Turagay, Rusya'nın turizm sektörü açısından önemine işaret ederek, 2019'da 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Turagay, "Turizm gelirleri de cari işlerde, özellikle dış ticaret açığının kapatılmasında çok önemli bir görev ifa ediyor. Rusya'yı bu açıdan da önemli ülke olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Turagay, görüşmede daha sonra Türk iş insanlarının ihracat ve ithalat sürecinde yaşadıkları sorunlarla ilgili sorularını yanıtladı.