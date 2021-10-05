Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ilçesinde, 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi düzenlenen törenle anıldı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Midyat Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta, terör örgütü mensuplarının yola döşedikleri mayının patlaması sonucu şehit olan vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Midyat İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, mezarlık çıkışında yaptığı açıklamada, Bir aydan beri Midyat Kaymakamı olarak göreve başladığı günden beri, ilçenin değerlerini tanımaya çalıştığını ve burada manevi değerleri yükselten acı bir olayı öğrendiğini söyledi.

Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Son dakika haberleri | Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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