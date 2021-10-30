Son dakika haberleri | Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye toprağa verildi (2) - Haberler
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Son dakika haberleri | Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Terk ettiği kocası tarafından öldürülen Nuriye toprağa verildi (2)

Son dakika haberlerine göre EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, çıkan tartışmanın ardından gittiği baba evinde eşi Nuriye Ünver'i tabancayla vurarak öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan Ahmet Rufai Ünver, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama'...

CİHANBEYLİ, KONYA (DHA) - EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, çıkan tartışmanın ardından gittiği baba evinde eşi Nuriye Ünver'i  tabancayla vurarak öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan Ahmet Rufai Ünver, sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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