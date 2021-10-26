Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor

Son dakika haberine göre Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Çocuk Programları kapsamında devam eden kursa katılan minikler, bale öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Haberi Kaydet

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Çocuk Programları kapsamında devam eden kursa katılan minikler, bale öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen Güz Dönemi Çocuk Programları da çocukların yoğun katılımı ile devam ediyor. 20 farklı branşta düzenlenen kurslar çok sayıda merkezde gerçekleştiriliyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bale eğitimlerine katılan çocuklar da keyifle vakit geçiriyor.

Beş grup halinde kursa katılan 2015-2016 doğumlu 77 çocuk, uzman eğitmenler gözetiminde bale öğreniyor. Katılımcı öğrenciler, aldıkları temel bale eğitimi sayesinde hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşiyor. Öte yandan bale yapmanın çocuklarda esnek, güçlü, sağlıklı ve zarif bir vücut ortaya çıkardığı biliniyor. Kurslara katılan öğrenciler ve velileri de memnuniyetini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor

Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor

Son dakika haberleri! Tepebaşı'nda çocuklar bale öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title