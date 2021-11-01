Son dakika haberi! Tem otoyolunda feci kaza, 8 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Tem otoyolunda feci kaza, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tem otoyolu Hadımköy gişelerinde üç aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Tem otoyolu Hadımköy gişelerinde üç aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tem otoyolu Hadımköy gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul İstikametinden Çatalca İstikametine doğru ilerleyen yabancı uyruklu Resul İbrahimov kontrolündeki 34 BOJ 241 plakalı otomobil, hızla gelerek yol kenarında park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait işçilerin bulunduğu araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Araçların savrulması ile biri ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile yaralılar, araçlardan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

-İHA-

Son dakika haberi! Tem otoyolunda feci kaza, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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