Son dakika haberleri... Teksas'taki bir lisede yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Teksas'taki bir lisede yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Teksas'taki bir lisede yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Arlington Polis Departmanından yapılan açıklamada, Dallas'ın batısındaki Arlington Timberview Lisesi'nde meydana gelen olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 2'sinin silahla vurulduğu ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Polis, yaralılardan 3'ünün öğrenci, birinin de öğretmen olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpkins adlı öğrenci olduğunun sanıldığı ve olay yerinden silahı ile birlikte kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, silahlı olayın okula yönelik planlı bir saldırıdan ziyade öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu meydana geldiğine inandıklarını ifade etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil güvenlik güçlerinin Simpkins'in yakalanması için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mesut Özil
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Teksas'taki bir lisede yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:52:27. #1.11#