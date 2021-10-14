Son dakika haberleri... Tekirdağ'daki Kazak Gölü ve İkiz Göller sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Son dakika haberleri... Tekirdağ'daki Kazak Gölü ve İkiz Göller sonbahar renklerine büründü

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Tekirdağ'daki Kazak Gölü ve İkiz Göller sonbahar renklerine büründü

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünerek renk cümbüşü oluşturuyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünerek renk cümbüşü oluşturuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe sahip Kazak Gölü ve İkiz Göller, sonbaharda da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğaya yansıyan yeşil ve sarının tonları, bölgeyi farklı bir güzelliğe kavuşturdu.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, doğaseverler ile fotosafari tutkunlarının ilgi gösterdiği bu göllerin ekoturizm açısından da önemli yerler olduğunu söyledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise bu göllerin Trakya'da ekoturizme katkı sağlayan iki önemli doğa harikası olduğunu belirterek, "Bizler de vatandaşlarımızın daha güzel zaman geçirebilmeleri için bu alanlarda çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Tekirdağ'daki Kazak Gölü ve İkiz Göller sonbahar renklerine büründü - Haberler
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