Son dakika haberleri! Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde yed-i emin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde yed-i emin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde yed-i emin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 10 şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, bir adet tüfek, bir adet kuru sıkı silah ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili olarak, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve 6136 skm suçlarından" soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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