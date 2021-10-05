Son dakika haberleri: Tekirdağ'da okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, okul önlerinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip yapan jandarma, şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucuları motosiklet sürücüsü kaskı içinde sevkiyat yaptığını belirledi. Takibin ardından 'Güneş' adı verilen operasyon düzenleyen jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, kullandıkları kask ve adreslerde yaptığı aramalarda 6 kilo bonzai, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Tekirdağ'da okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri
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