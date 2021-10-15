Son dakika haberleri... Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 16'sı Emniyet'teki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 17'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

12 Ekim'de polis ekiplerince Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine 39 kişi gözaltına alınmış, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirilmişti.