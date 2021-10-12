Son dakika haberleri! TDB, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencinin ölümü: 'Üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! TDB, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencinin ölümü: 'Üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! TDB, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencinin ölümü: 'Üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz

Son dakika yerel haberi: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in inşaat alanındaki çukura düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği(TDB) Başkan Vekili Hasan Yaman olayın, kaza değil, ihmalkarlık olarak niteleyerek, "Böyle bir olayın üzeri örtülmemesi için...

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in inşaat alanındaki çukura düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği(TDB) Başkan Vekili Hasan Yaman olayın, kaza değil, ihmalkarlık olarak niteleyerek, "Böyle bir olayın üzeri örtülmemesi için ve orada inşaatla ilgili herhangi bir önlem almayıp böyle bir olaya sebebiyet verenlerin mutlaka hak ettiği cezaya çarpılması için bizim mücadelemiz devam edecek"dedi.

Geçtiğimiz 29 Eylül Çarşamba günü akşam saat 22.30 sıralarında SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkan Vekili Hasan Yaman heyeti ile birlikte Isparta'ya gelerek basın açıklaması düzenledi. Yaman açıklamasında, " Geçtiğimiz günlerde yurda giderken yemekhane inşaatının yanına açılan çukura düşerek vefat eden Diş hekimi fakültesi ikinci sınıf öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in, ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Isparta'ya geldim, maalesef okuttuğumuz büyüttüğümüz üzerine titrediğimiz ve ileride diş hekimi olarak insan sağlığına hizmet edecek bir çocuğumuzun böylesine acı bir şekilde kaybedilmesi bizim camiayı çok üzdü" dedi.

"İhmalkarlığın takipçiyiz"

Ali Sinan Cirit'in inşaat alanındaki çukura düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın takipçisi olduklarını belirten Hasan Yaman, sorumlularla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini gerekli cezayı almaları için olayın takipçisi olduklarını belirtti.

Yaman "Bizler olayın nasıl olduğunu araştırıyoruz savcılıkta bu konuda tahkikatlarını sürdürüyor, bu işte bir yanlışlık varsa bu yanlışı kimin yaptığı ve hak ettiği cezaya çarpılması için biz Türk Dişhekimleri Birliği olarak elimizden geleni yapacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Ali Sinan'ı geri getirmek mümkün değil ama böyle pisi pisine aramızdan kayıp giden gençlerimizin olmaması için böyle bir olayın üzeri örtülmemesi için ve orada inşaatla ilgili herhangi bir önlem almayıp böyle bir olaya sebebiyet verenlerin mutlaka hak ettiği cezaya çarpılması için bizim mücadelemiz devam edecek. Acılı aileye ve diş hekimliği camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullandı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ali Babacan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Seda Sayan Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! TDB, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencinin ölümü: 'Üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 01:28:44. #1.13#