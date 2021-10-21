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Son dakika haberleri | Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Secaattin Aktay göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy'un Kütahya İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan göreve atanan Aktay, Tavşanlı'da en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını ifade etti.

İzmir'den, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Aktay, "Tavşanlı İlçemizde daha önceden sağlanan huzur ve güvenin devamı için tüm ekiplerimizle gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde olacağız." Dedi.

Aktay, Erzurum nüfusuna kayıtlı, evli ve bir çocuk babası. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Tavşanlı Emniyet Müdürü görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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