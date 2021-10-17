Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale Nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı bir inşaatın 3. katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürünün ikna çabaları kurtardı.

BİTLİS (İHA) - Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

BİTLİS - Nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı bir inşaatın 3. katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürünün ikna çabaları kurtardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yapımı halen devam eden inşaatın 3'ncü katında intihar girişiminde bulunan N.A. adlı kız, nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin bir buçuk saatlik ikna mücadelesinden sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'ın ikna çabaları sonuç verdi. Emniyet Müdürü Taşkın, ikna çabasından sonra kızı kendine doğru çekip kurtardı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, Tatvan Belediyesi İtfaiye personellerinin açtığı brandaya yardım ederken ambulans da hazırolda bekledi. Olay yerinde bulunan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
1. sınıf öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi

1. sınıf öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi

 Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu

Öğretmenlerinin cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 öğrencinin ailesi savcılığa koştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin
Spor Kerem Aktürkoğlu Ozan Tufan Sergen Yalçın Fatih Terim
Tüm Haberler Fatma Şahin Şans Oyunları Namaz Vakitleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'dan hayat kurtaran müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 00:48:11. #1.11#