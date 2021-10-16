Son dakika haberleri! Taksi çaldığı için gözaltına alınan şüphelinin 46 suçtan kaydı bulundu

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da taksi çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin 46 suçtan kaydı bulunduğu, 11 suçun da faili olarak arandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde park halindeki bir taksinin çalıntı olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, aracın içindeki kişiden inmesini istedi. Söz konusu kişi, aracı ekiplerin üzerine sürüp yolda bulunan araçlara çarparak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucunda Ihlamur Yolu üzerinde aracı durduran ekipler, şüpheli A.K.'yi yaya olarak kaçmak istediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede aracın 12 Ekim'de çalıntı kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, "kasten yaralama", "açıktan hırsızlık", "otodan hırsızlık", "taksirli yaralama", "evden hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti" ve benzeri suçlardan 46 suç kaydının bulunduğu ve 11 suçun faili olarak arandığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.