Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de hırsızlara karşı önlem almak için 12 yıl önce evinin bahçesine güvenlik kamerası taktıran Mehmet İris'in aracı 2 ay önce kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İris'in yaşanan olayın ardından bahçeye 2 tane güvenlik kamerası daha taktırdı. Taktırdığı kameralardan biri ise kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İris'in aracının kurşunlandığı ve güvenlik kamerasının çalındığı anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de, bir fırında ekmek dağıtım işiyle uğraşan Mehmet İris, 10 yıl önce hırsızlara karşı önlem almak için evinin bahçesine güvenlik kamerası taktırdı. İddiaya göre; Mehmet İris'in 14 yaşındaki kızına, çalıştığı işyeri sahibi cinsel istismar girişiminde bulundu. 28 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından İris, işyeri sahibini polise şikayet etti. Olayın yaşandığı akşam ise Mehmet İris'in çalıştığı fırına ait ekmek dağıtım aracı, 28 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Araca, 12 kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇALDIĞI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aracı kurşunlanan Mehmet İris, evinin bulunduğu çevreye 2 güvenlik kamerası daha taktırdı. İris'in taktırdığı kameralardan biri, geçen cumartesi günü saat 03.45 sıralarında, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Görüntülerde, evin çevresine gelen 2 kişiden birinin elektrik direğine tırmanarak güvenlik kamerasını bulunduğu yerden söktüğü görülüyor.

İKİ OLAYIN BAĞLANTILI OLDUĞUNU SANMIYORUM

Mehmet İris, Kamerayı 12 yıl önce hırsızlar için taktırdım. Bir gün geldim arabanın lastiği yok. Bir gün geldim akü yok. Ben de kamera taktırmıştım. 14 yaşında bir kızım var. Tekstilde çalışıyordu. Patronu tarafından bir taciz durumu olmuştu. Ben de aynı gün karakola şikayet ettim. Bundan iki hafta önce arabamı kurşunladılar. Gece saat 02.00'de komşumuz, 'Biri geldi, arabanı kurşunladı' dedi. Ben de çıkıp baktım, arabada 12 kurşun izi vardı. Herhangi bir başka olay olmasın diye iki kamera daha taktırdım. Bir gece geldim kameraya baktım, görüntü yok. Gidip baktığımda, kamerayı söküp götürmüşler. Görüntülerde, iki kişi sağa sola kaçıyor. Biri direğe çıkıp kamerayı alıp götürüyor. Ne amaçla yaptıklarını bilmiyorum. Birinden şüpheleniyorum, diğerleri ile şu anda davamız devam ediyor. Ancak bu iki olayın bağlantılı olduğunu sanmıyorum. Onların hırsız olduğu belli dedi.