Son dakika haberi: Sultanbeyli'de yeğenlerini öldüren amcaya 2 kez müebbet hapis istemiyle dava

ŞÜPHELİ MEZARLIKTA YAKALANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Emrah Elitaş ve Seher Türk'ün silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerinin incelenmesine başlanıldığı anlatılan iddianamede şüpheli Nusrettin Elitaş'ın 11 Mart 2021'de olay yerinden sonra Üstün Sokak üzerinde koşmaya başladığı, ardından Ramazanoğlu Camii'ne girerek üzerindeki montu ve bereyi bıraktıktan sonra yürümeye devam ettiği belirtildi. Şüphelinin bırakmış olduğu montun cebinde tabanca mermisi bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin emniyet ekiplerince Kocatepe Mezarlığı önünde gözaltına alınarak yakalandığı ve şüphelinin üzerinde 1 adet tabanca ele geçirildiği ifade edildi.

YEĞENLERİNİ CİNAYET İŞLEDİĞİ GÜNE KADAR GÖRMEMİŞ

'VURDUĞUM KİŞİNİN YEĞENİM EMRAH OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şeker hastası olduğu için çok sinirlendiğini öne süren şüpheli Elitaş, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendimi kaybettim, arabanın başında beklerken tam oradan ayrılmayı düşünüyordum. Arkamı dönüp ilerlediğimde arabanın çalıştığını duydum. Ben arabanın içerisinde erkek şahsı yeğenim Seher'in eşini Yusuf zannettim. O anda üzerimde bulunan babamdan kalma silahla 1 el ateş ettim. Vurduğum kişinin yeğenim Emrah olduğunu bilmiyordum. Emrah'ı daha önceden hiç görmemiştim. Ben Emrah'ı vuruna yeğenim Seher üzerime doğru geldi, çanta ile bana vurmaya başladı. O an ikimiz de yere düştük. Ben de elimdeki silahla 1 el omzuna doğru ateş ettim, daha sonra kaçtım. Son bir kez torunumu görüp teslim olmayı düşünüyordum, gidip torunumu gördüm. Oradan çıktıktan sonra kardeşim ve oğlumun mezarının başına gittim. Burada 1 saat kadar kaldım. Oradaki köylü bir çocuğa suç işlediğimi ve 155'i aramasını söyledim. Sonra polisler gelip beni gözaltına aldılar"

'KARDEŞİ ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ' İDDİASI

2'KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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