Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Kriz ancak hükümetin feshiyle çözülebilir' - Haberler
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Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Kriz ancak hükümetin feshiyle çözülebilir"

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan:

Edinilen son dakika haberine göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede yaşanan siyasi krizin hükümeti feshederek veya geçiş dönemi iktidarındaki ortaklık zeminini genişleterek çözülebileceğini söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede yaşanan siyasi krizin hükümeti feshederek veya geçiş dönemi iktidarındaki ortaklık zeminini genişleterek çözülebileceğini söyledi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Bahri Askeri Bölgesinde subay, astsubay ve askerlere yaptığı konuşmada, özgür ve adil seçimlere kadar silahlı kuvvetlerin geçiş dönemini koruyacağını vurguladı.

Burhan, silahlı kuvvetlerin birtakım çevrelerce dışlanmaya çalışıldığını belirterek, Anayasal Bildiri Anlaşması hükümlerine göre silahlı kuvvetlerin görevleri olduğunu aktardı.

Bazı siyasi güçlerin silahlı kuvvetler ile sorunlar yaşayarak ve vatanseverliklerini sorgulayarak kamuoyunu meşgul etmeye çalıştığını dile getiren Burhan, bu güçlerin diyaloğu reddetmesi ve sahada bulunan diğer siyasi güçlerin iktidara katılmalarını engelleyerek mevcut krizlere sebep olduklarını ileri sürdü.

Burhan, askeri kurumların yöneticilerinin siyasi anlaşmazlıklara malzeme yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Bu kurumlarla ilgili kararların, halkın seçimiyle göreve gelenlerin vereceği bir husus olduğunu kaydeden Burhan, "Sudan'daki kriz ancak hükümetin feshiyle çözülebilir." dedi. Burhan ayrıca krizin çözümünde geçiş dönemi iktidarındaki ortaklık zemininin genişletilmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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