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Son dakika haberleri | Sudan'da polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Sudan'da polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'ın başkenti Hartum'da polis ile teröristler arasındaki çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da polis ile teröristler arasındaki çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, Hartum'un Cebre bölgesinde polisler ile teröristler arasında Silahlı Çatışma çıktığını söyledi.

Yetkili, olayda 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Sudan polisinin 28 Eylül'de başkent Hartum'un güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda farklı uyruklardan DEAŞ üyesi 11 yabancı teröristin yakalandığı, çıkan çatışmada 5 polisin öldüğü açıklanmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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