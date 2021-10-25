Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı
AA / Rasd Sudan Network - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.
Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Sudanlı vatandaşlar ise darbe girişiminin ardından sokaklara indi.