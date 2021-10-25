Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı

AA / Rasd Sudan Network - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Sudanlı vatandaşlar ise darbe girişiminin ardından sokaklara indi.

Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Sudan'da darbe girişimi: Başbakan Hamduk gözaltına alındı
AA / Rasd Sudan Network - Son Dakika Haberleri
Sudan Enformasyon Bakanlığı: Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi

Sudan Enformasyon Bakanlığı: Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi

 Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

 Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi.

Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title