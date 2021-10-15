Son dakika haberleri: Sri Lanka Mahkemesi, savaş suçları davasında başsavcıyı duruşmaya çağırdı

Sri Lanka Temyiz Mahkemesi, Başsavcı Sanjay Rajaratnam'ı iç savaş sırasında 11 kişinin kaçırılması ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatmama kararını izah etmesi için duruşmaya çağırdı.

Kaçırılan 11 kişinin yakınları, 2008-2009 yıllarındaki adam kaçırma olaylarının şüphelilerinden biri olarak görülen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Wasantha Karannagoda hakkındaki suçlamaların düşürülmesi üzerine mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Mağdur ailelerini temsil eden avukat Achala Seneviratne, Temyiz Mahkemesinin, Başsavcı Sanjay Rajaratnam ve eski komutan Wasantha Karannagoda'nın 29 Ekim'deki duruşmada hazır bulunmaları için kendilerine bildirimde bulunulmasını istedi.

Sri Lanka'daki iç savaşın en şiddetli yıllarında 11 kişinin donanma mensuplarınca kaçırıldıkları iddia edilmişti.

Aileler, 11 kişinin serbest bırakılması için fidye talep eden kişilerle iletişime geçtiklerini ve söz konusu para ödenmesine rağmen kaçırılanlardan bir daha hiç haber alınamadığını ifade ediyor.

Kaçırılma davasına bakan müfettişler, 11 kişinin öldürülmeden önce en az 2 askeri deniz üssünde gözaltında tutulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015'te savunma bakanlığı görevindeydi.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde, Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu, sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.