Son dakika haberleri: Sri Lanka Mahkemesi, savaş suçları davasında başsavcıyı duruşmaya çağırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sri Lanka Mahkemesi, savaş suçları davasında başsavcıyı duruşmaya çağırdı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sri Lanka Mahkemesi, savaş suçları davasında başsavcıyı duruşmaya çağırdı

Son dakika haberleri: Sri Lanka Temyiz Mahkemesi, Başsavcı Sanjay Rajaratnam'ı iç savaş sırasında 11 kişinin kaçırılması ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatmama kararını izah etmesi için duruşmaya çağırdı.

Sri Lanka Temyiz Mahkemesi, Başsavcı Sanjay Rajaratnam'ı iç savaş sırasında 11 kişinin kaçırılması ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatmama kararını izah etmesi için duruşmaya çağırdı.

Kaçırılan 11 kişinin yakınları, 2008-2009 yıllarındaki adam kaçırma olaylarının şüphelilerinden biri olarak görülen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Wasantha Karannagoda hakkındaki suçlamaların düşürülmesi üzerine mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Mağdur ailelerini temsil eden avukat Achala Seneviratne, Temyiz Mahkemesinin, Başsavcı Sanjay Rajaratnam ve eski komutan Wasantha Karannagoda'nın 29 Ekim'deki duruşmada hazır bulunmaları için kendilerine bildirimde bulunulmasını istedi.

Sri Lanka'daki iç savaşın en şiddetli yıllarında 11 kişinin donanma mensuplarınca kaçırıldıkları iddia edilmişti.

Aileler, 11 kişinin serbest bırakılması için fidye talep eden kişilerle iletişime geçtiklerini ve söz konusu para ödenmesine rağmen kaçırılanlardan bir daha hiç haber alınamadığını ifade ediyor.

Kaçırılma davasına bakan müfettişler, 11 kişinin öldürülmeden önce en az 2 askeri deniz üssünde gözaltında tutulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015'te savunma bakanlığı görevindeydi.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde, Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu, sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı

Son dakika... Güney Afrika'da gaziler tarafından rehin alınan bakanlar operasyonla kurtarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy Burak Sergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Sri Lanka Mahkemesi, savaş suçları davasında başsavcıyı duruşmaya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:33:18. #1.12#