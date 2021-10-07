Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

- Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

DENİZLİ - Gençlerin ilerleyen yaşlarda daha bilinçli ve sağlıklı olması için bir çok veli çocuklarını spora yönlendiriyor. İki çocuğunu birden spora gönderen öğretim üyesi Dr. Esra Uçak, "Sporun çocuklar üzerindeki katkısını hem anne hem de eğitimci olarak gördüm" dedi.

Dünya geneline gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durması için bir çok aile çocuklarını küçük yaşta spora yönlendirmeye başladı. Çocuklar spora yapıp hem sağlıklı hem de bilinçli olarak gelişimlerini sürdürürken, bu sayede kötü alışkanlıklardan ise uzak duruyor. Yapılan sporun etkisiyle sağlık bir geleceğe adım atan çocuklar eğitimine de önem gösteriyor. Çoğu aile çocuklarının spora gittikten sonra düşünce yapısının dahi değiştiğini belirtirken, ilerleyen süreçte ise hedeflerinin arttığını söyledi. İki çocuğunu birden spora yönlendiren öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Uçak, sporun etkisiyle çocuklarının kendine özgüveninin arttığını ve sağlık beslenme konusunda ise gözle görülür bir şekilde ilerleme olduğuna değindi.

"Sporun katkılarını gördüm ve yaşıyorum"

Sporun hayatta yansımalarını anlatan Dr. Uçak, "Küçük oğlum henüz spora yeni başladı ama büyük oğlum yıllardır sporun içerisinde ve şuan fen lisesinde okuyor. Ben akademik anlamda hem bir eğitimci hem de bir anne olarak gerçekten sporun katkılarını gördüm ve yaşıyorum. Özgüven anlamında sporun ciddi bir katkısı var. Sosyal anlamda ise arkadaşlık ilişkilerinde çok güzel katkıları var. Burada çok güzel arkadaşlık ediniyorlar. Takım sporları bizim her zaman seçtiğimiz sporlar. Takım sporların da çocuklar yenilen takımı tebrik etme ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirebiliyorlar. Onların hayatlarında karşılarına çıkabileceği her şeyde tebrik etmeye yönlendiriyor. Bu anlamda kesinle takım sporlarının bu anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı beslenme geçekten içselleşiyor. Siz çocuğa nasıl beslenmesi gerektiğini söylemiyorsunuz. Zaten bir sporcuysa nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor" dedi.