Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor Gençlerin ilerleyen yaşlarda daha bilinçli ve sağlıklı olması için bir çok veli çocuklarını spora yönlendiriyor.

- Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

DENİZLİ - Gençlerin ilerleyen yaşlarda daha bilinçli ve sağlıklı olması için bir çok veli çocuklarını spora yönlendiriyor. İki çocuğunu birden spora gönderen öğretim üyesi Dr. Esra Uçak, "Sporun çocuklar üzerindeki katkısını hem anne hem de eğitimci olarak gördüm" dedi.

Dünya geneline gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durması için bir çok aile çocuklarını küçük yaşta spora yönlendirmeye başladı. Çocuklar spora yapıp hem sağlıklı hem de bilinçli olarak gelişimlerini sürdürürken, bu sayede kötü alışkanlıklardan ise uzak duruyor. Yapılan sporun etkisiyle sağlık bir geleceğe adım atan çocuklar eğitimine de önem gösteriyor. Çoğu aile çocuklarının spora gittikten sonra düşünce yapısının dahi değiştiğini belirtirken, ilerleyen süreçte ise hedeflerinin arttığını söyledi. İki çocuğunu birden spora yönlendiren öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Uçak, sporun etkisiyle çocuklarının kendine özgüveninin arttığını ve sağlık beslenme konusunda ise gözle görülür bir şekilde ilerleme olduğuna değindi.

"Sporun katkılarını gördüm ve yaşıyorum"

Sporun hayatta yansımalarını anlatan Dr. Uçak, "Küçük oğlum henüz spora yeni başladı ama büyük oğlum yıllardır sporun içerisinde ve şuan fen lisesinde okuyor. Ben akademik anlamda hem bir eğitimci hem de bir anne olarak gerçekten sporun katkılarını gördüm ve yaşıyorum. Özgüven anlamında sporun ciddi bir katkısı var. Sosyal anlamda ise arkadaşlık ilişkilerinde çok güzel katkıları var. Burada çok güzel arkadaşlık ediniyorlar. Takım sporları bizim her zaman seçtiğimiz sporlar. Takım sporların da çocuklar yenilen takımı tebrik etme ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirebiliyorlar. Onların hayatlarında karşılarına çıkabileceği her şeyde tebrik etmeye yönlendiriyor. Bu anlamda kesinle takım sporlarının bu anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı beslenme geçekten içselleşiyor. Siz çocuğa nasıl beslenmesi gerektiğini söylemiyorsunuz. Zaten bir sporcuysa nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor" dedi.

Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor

Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Alişan İbrahim Aydemir
Magazin
Spor Muslera Emre Belözoğlu Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:19:17. #1.13#