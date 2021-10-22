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Son dakika haberleri! Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor

Son dakika haberleri... Eski Adıyaman Valiliği meydanında gerçekleştirilen Adıyaman Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor.

ADIYAMAN (İHA) - Eski Adıyaman Valiliği meydanında gerçekleştirilen Adıyaman Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin değişik illerinden yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların satışının yapıldığı, 50 farklı sektörün 100'e yakın stant açtığı alanda vatandaş yoğunluğu hem gündüz hem de gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Fuar alanında her gece düzenlenen ve yerel sanatçıların verdiği konserlerle vatandaşlardan beğeni gören fuar alanında 23-24 Ekim tarihlerinde de sirk gösterisi yapılacak.

Cumartesi ve Pazar Günü ücretsiz bir şekilde yapılacak olan sirk gösterilerine herkesi davet eden Organizatör Mustafa Güler, "16 Ekim tarihinde başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan etkinliğimiz bir festival havasında devam ediyor. Her gece ücretsiz konserler veriliyor. Bu hafta sonunda ise (23-24 Ekim) yine ücretsiz sirk gösterilerimiz olacak. Düzenlediğimiz fuarımız şuana kadar yoğun bir ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Bizler bu hafta sonu ücretsiz yapılacak olan sirk gösterilerine bütün halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor

Son dakika haberleri! Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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