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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 237 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri | Son 24 saatte korona virüsten 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 860 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 33 bin 860 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 33 bin 860 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu. Bir günde toplam 357 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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