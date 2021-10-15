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Son dakika haberleri: Slovenya Başbakanı Jansa'nın Twitter mesajına AB içinde tepkiler sürüyor

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Slovenya Başbakanı Jansa'nın Twitter mesajına AB içinde tepkiler sürüyor

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'nın dün sosyal medya hesabından paylaşılıp silinen mesajla ilgili "kişisel saldırılarda bulunulmaması" gerektiği ve "Yahudi karşıtlığının AB'de yeri olmadığı" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa'nın dün sosyal medya hesabından paylaşılıp silinen mesajla ilgili "kişisel saldırılarda bulunulmaması" gerektiği ve "Yahudi karşıtlığının AB'de yeri olmadığı" açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Jansa'nın hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğü gibi konularda görüşmeler için Slovenya'da bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) heyetini hedef alan "Soros'un kuklaları" başlıklı fotoğraf kolajıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Wigand, "Sosyal medya, bireylere yönelik kişisel saldırılar için değil, yapıcı ve saygılı tartışmalar için kullanılan bir mecra olmalıdır. Yahudi karşıtlığının AB'de yeri yoktur. Antisemitizm sadece Yahudi toplumuna değil, aynı zamanda açık ve çeşitlilik içeren topluma da tehdit teşkil etmektedir." dedi.

AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa'nın dün Twitter hesabından paylaşılan ve daha sonra silinen mesajda "AB parlamentosundaki bilinen 226 Soros kuklasından 13'ü" yazısı bulunan bir fotoğraf kolajı yer almıştı.

Kolajın ortasında Macaristan doğumlu Amerikalı Yahudi iş adamı George Soros, etrafında ise bazı AP milletvekilleri bulunuyordu. Bu kişiler arasındaki AP heyeti başkanı Hollandalı milletvekili Sophie in 't Veld, kırmızı bir okla işaret edilmişti.

Son dönemdeki sağcı görüşleri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Jansa'nın mesajındaki kişilerin görüntülerinin eski tarihli olduğu, fotoğrafta yer alan AP milletvekillerinden bazılarının şu anda parlamentoda olmadığı, birinin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Mesaja AP Başkanı David Sassoli ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dışında Hollanda Başbakanı Mark Rutte de tepki göstermişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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