Son dakika haberleri... Şişli'de rehin alınan hemşirenin davasında gerekçeli karar

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramazan Keleş'in davasında gerekçeli karar açıklandı. Müştekinin polis memurunun anlık müdahalesiyle kurtarıldığının anlatıldığı kararda, sanığın samimi bir pişmanlık göstermediği anlatıldı.

İstanbul Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisi Şeyma Demirci'nin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin alarak bıçakladığı gerekçesiyle 'hakaret', 'tehdit', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ramazan Keleş'in davasında gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan gerekçeli kararda, sanık Keleş'in 'imkanı varken müşteki Hayrunnisa Can'ı öldürmediği ve kastının öldürmek olmadığı' yönündeki savunmasına itibar edilmediği ve Keleş'in elindeki imkanını sonuna kadar kullanmak suretiyle polisin müdahale anında dahi eylemini gerçekleştirmeye çalışarak müştekiye doğru elindeki bıçağı savurduğu aktarıldı. Gerekçeli kararda, sanığın müştekiye yönelik saldırı mahiyetindeki son hamlesi sonucunda müştekinin yaralandığı ve bu yaralanmanın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi.

SANIĞIN ÖLDÜRME KASTI OLDUĞU ANLATILDI

Sanık Keleş'in savunmasının yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın geçmişte Şeyma Demirci ile ilişki yaşadığını, evli olduğunu öğrenince vermiş olduğu altınları Demirci'den geri istediğini, Demirci'ye ulaşmak maksadıyla olayın geçtiği hastanede bulmuş olduğu bıçağı kız kardeşi Hayrunnisa Can'ın boğazına dayayarak ablasını çağırmasını istediğini, öldürme kastının olmadığını ve polislerin kendisine engel olmaya çalıştığı esnada çıkan arbede sırasında Can'ın yaralandığını söylediği belirtildi. Gerekçeli kararda yer alan savunmada, sanığın husumetinin müşteki Hayrunnisa Can'a yönelik olmadığı, yalnızca ablasından kendi parasını almak maksatlı müştekiye yönelik bu eylemi gerçekleştirdiği belirttiği aktarıldı. Gerekçeli kararda, sanığın olaydan önceki tarihli, müştekiye yönelik ısrarlı ve çok sayıda tehdit içerikli mesaj kayıtlarının bulunduğu, bu mesajların öldürme kastını ortaya koyduğu vurgulandı.

CEZASINDA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADIĞI BELİRTİLDİ

Mahkeme gerekçeli kararında, olaya ilişkin kamera görüntülerinde sanığın olay anında elindeki bıçağı müştekiye doğrulttuğu, müştekiyi öldüreceğini beyan ettiğinin sabit olup, olay anında orada bulunan polis memuru tarafından yapılan anlık müdahale sonucu müştekinin kurtulabildiğini aktardı. Kararda, sanığın 'kasten öldürme' suçunun unsurlarını gerçekleştirmeye elverişli eyleminin elinde olmayan nedenlerle, olay anında orada bulunan polis memurunun anlık müdahalesi neticesinde teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı. Sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırıldığının belirtildiği gerekçeli kararda, mahkemece gözlemlenen hal ve davranışları dikkate alınarak eyleminden ötürü samimi bir pişmanlığı bulunmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle takdir indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği kararı verildiği kaydedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Keleş'in 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve 'hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)