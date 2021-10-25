Son dakika haberleri: Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri: Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri Pkk ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 18-24 Ekim'de kent genelinde operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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