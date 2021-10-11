Son dakika haberleri: Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ekim'de il merkezi ve bazı ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i ilgili birimlere teslim edildi, 37 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.