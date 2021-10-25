Son dakika haberleri: Sincan'da mermer atölyesinde yangın paniği

SİNCAN, ANKARA (İHA) - - Sincan'da mermer atölyesinde yangın paniği

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan 213'ncü Caddede bulunan bir mermer atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların hibarı üzerine Sincan itfaiyesi tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.