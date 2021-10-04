SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET
SİLİVRİ'de İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü nedeniyle anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti.
SİLİVRİ, İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü nedeniyle anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti.
Silivri'de itfaiye Haftası kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Silivri itfaiye grubu, anaokulu öğrencilerini ağırladı. İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümünde anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında itfaiye erleri minik öğrencilere eğitim verdi, ardından da itfaiye araçlarına bindirdi.
Öte yandan, itfaiye haftası kapsamında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'da itfaiye personellerini ziyaret ederek, teşkilatın 307. yıldönümünü kutladı.