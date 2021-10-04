SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü nedeniyle anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti.

SİLİVRİ, İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü nedeniyle anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti.

Silivri'de itfaiye Haftası kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Silivri itfaiye grubu, anaokulu öğrencilerini ağırladı. İtfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümünde anaokulu öğrencileri Silivri İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiyecileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında itfaiye erleri minik öğrencilere eğitim verdi, ardından da itfaiye araçlarına bindirdi.

Öte yandan, itfaiye haftası kapsamında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'da itfaiye personellerini ziyaret ederek, teşkilatın 307. yıldönümünü kutladı.

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET

SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Alişan Şafak Sezer
Spor Marcao Muslera Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Emmanuel Macron Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SİLİVRİ'DE MİNİK ÖĞRENCİLERDEN İTFAİYEYE ZİYARET - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:13:34. #1.11#