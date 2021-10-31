Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE EVLİ ÇİFT YAŞADIKLARI VİLLADA ÖLÜ BULUNDU (2)

Haber -Kamera: Uğur Samet AVCI-Vedat BAYRAKTAR/- Silivri'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı. İçeri giren ekipler Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Sinan Topçu (69) ile bedensel engelli olduğu öğrenilen eşi Servet Topçu'nun cansız bedenleri İstanbul Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Bu sırada olay yerinde incelemeler sırasında eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

"ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN BİR OLAY OLMADI"

"BİR KIZI BİR OĞLU VARDI"

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