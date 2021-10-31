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Son dakika haberleri... Silahla vurulan sokak köpeği için vatandaşlar ve polis seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Silahla vurulan sokak köpeği için vatandaşlar ve polis seferber oldu

Son dakika haberi: Artvin'in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde silahla vurulan sokak köpeği yaralandı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde silahla vurulan sokak köpeği yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan köpek için hayvanseverler ve polis ekipleri seferber oldu.

Olay, Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpeklerinin bulunduğu bölgeye doğru silahla birkaç el ateş edildi. Yaralı köpeğin feryadını duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve hayvanseverler, yaralı köpeğe müdahale etti. Acı içinde yerde yatan köpeğin ön patisi ve arka ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedavi için Ardeşen'e götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Arhavi Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel, "Sabah belediyeden bir telefon geldi, yaralı bir köpeğin olduğunu söylediler. Gittiğimizde yerde yaralı şekilde yatan köpeğin silahla vurulduğunu, ön patisi ve arkada ayağında kırıklar olduğunu, kanlar içinde yerde yattığını gördük. Şu anda polis ekipleri de inceleme yapıyor. Dernek olarak şikayetçi olacağız. Kim yaptıysa cezasını alsın" dedi. - ARTVİN

Son dakika haberleri... Silahla vurulan sokak köpeği için vatandaşlar ve polis seferber oldu

Son dakika haberleri... Silahla vurulan sokak köpeği için vatandaşlar ve polis seferber oldu

Son dakika haberleri... Silahla vurulan sokak köpeği için vatandaşlar ve polis seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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