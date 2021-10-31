Son dakika haberleri | Silahla ikamete ateş açan 2 şahıs yakalandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikamete silahla ateş açan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman merkez Sümerevler mahallesinde bulunan bir ikamete pompalı av tüfeğiyle ateş açan O.Y. (24), ile M.T.(23), isimli şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezine götürülürken şahısların olayda kullandıkları pompalı av tüfeğine de polis ekiplerince el konuldu. Öte yandan yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana gelmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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