Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: BURSA'da silah kaçakçılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

BURSA'da silah kaçakçılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmalarının ardından bazı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 5 Ekim'de, belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 450 polisin görev aldığı operasyonda, bazı evlere kapıları Özel Harekat ekipleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi. Dron destekli operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve bu silahlara ait 2 bin 300 mermi ve fişek ele geçirildi.Şüphelilerden 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.P., M.A., A.K., M.Ş., C.A. ve M.K. tutuklandı, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
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