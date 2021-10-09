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Son dakika haberleri | Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Siirt'te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçunu önlemek amacıyla yürütülen projeli çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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