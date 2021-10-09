Son dakika haberleri | Siirt'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Siirt'te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
SİİRT (AA) - Siirt'te tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tefecilik suçunu önlemek amacıyla yürütülen projeli çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda alacak kayıtlarının tutulduğu ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri