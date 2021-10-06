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Son dakika haberleri: Siirt'te tefeci operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Siirt'te tefeci operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Siirt'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçu kapsamında yürütülen projeli çalışma kapsamında bir kişinin ikamet ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada alacak kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 not defteri, farklı kişilere ait 2 tapu senedi, boş senet koçanı, gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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