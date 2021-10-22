Son dakika haberleri... Siirt'te çocuklar sünnet şöleninde eğlendi - Haberler
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Son dakika haberleri... Siirt'te çocuklar sünnet şöleninde eğlendi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Siirt'te çocuklar sünnet şöleninde eğlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Ak Parti Siirt İl Başkanlığı, geçen hafta sünnet olan 78 çocuk ve ailelerini Kezer mesire alanında düzenlenen sünnet şöleninde buluşturdu.

Programda, müzik dinletisi ve palyaço gösterisinin ardından ikramlarda bulunuldu, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Şölene katılan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu ailelerle sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evden çıkamayan çocuklar için unutmayacakları bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Onlara küçük ikramlarda bulunduk, hediyeler dağıttık, ailelerin mutluluğuna ortak olduk. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu organizasyonlarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Organizasyon sorumlusu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan da şölene katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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