Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR - Haberler
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Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SİİRT'in Şirvan ilçesinde pekmeziyle ünlü Ormanbağı köyünde, bağ bozumunun ardından toplanan üzümler, kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

SİİRT (DHA) - SİİRT'in Şirvan ilçesinde pekmeziyle ünlü Ormanbağı köyünde, bağ bozumunun ardından toplanan üzümler, kazanlarda kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. 60 ton yakın üretilen pekmezler buradan, kilosu 35-40 TL arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kış mevsimin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pekmezin üretimi, Türkiye'nin birçok bölgesinde bağ bozumunun ardından başladı. Siirt'in Şirvan ilçesinde pekmeziyle ünlü Ormanbağı (İskambo) köyünde de toplanan üzümler, suyu sıkıldıktan sonra kazanlarda kaynatılmaya başladı. Bu yıl ki hasattan memnun kaldıklarını söyleyen köylüler, şifa deposu olarak bilinen ve yaklaşık 60 ton üretim yaptıkları pekmezin kilosunu 35-40 TL arasında Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Mahmut Tanrıyatapan (53) 7 dönümlük arazisinde yaklaşık 3 tona takın üzüm hasadı elde ettiğini belirterek, Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen üzüm hasadımız gayet iyidir. Yağmur yağmış olsaydı hasadımız ikiye katlanacaktı. Şimdi bağlarımızdaki üzümleri topluyoruz ve bunları ayırarak sıkma işlemi yapıyoruz. İnsan gücü ile sıkılan üzüm suyu daha sonra kazanlarda kaynıyor ve üç işlemden geçtikten sonra pekmez haline dönüşüyor. Pekmez yapımı bir hayli meşakkatlidir. Bağlarımızdaki üzümleri büyük bir titizlikle topluyoruz. Toplanan üzümler insan gücü vasıtasıyla sıkılıyor. Sıkılan üzüm suyu daha sonra ilk kaynar kazana getiriliyor. Burada bizler mayası olarak bildiğimiz odun külünü dökerek yaklaşık bir saat kaynatarak karıştırıyoruz. Kaynayan üzüm suyunu üst kısmına geçen üzüm suyunu ayırarak temiz kazanlara koyuyoruz ve burada yaklaşık 2 saat kaynadıktan sonra pekmez haline geliyor dedi.

'ŞİMDİDEN BİRÇOK İLDEN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADIM'

Köylerinde yapılan pekmezin gerek ülkede ve gerekse ülke dışında büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Tanrıyatapan, Köyümüzde birçok ailenin geçim kaynağı pekmezdir. Benim de 9 çocuğum var. Hep birlikte bu işi yapıyoruz. Şimdiden birçok ilden sipariş almaya başladım. Özellikle Siirt, İstanbul, Bursa, Adana ve Isparta'dan sipariş aldım. Bu siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Pekmezimi Allah nasip ederse buralara göndereceğim. Tamamen doğal olan pekmezimiz şifadır. Kilosunu 35-40 TL'den satıyorum dedi.

Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR

Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR

Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR

Son dakika haberleri! SİİRT'TE BAĞ BOZUMUNUN ARDINDAN KAZANLAR, PEKMEZ İÇİN KAYNIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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