Son dakika haberleri! Serebral palsi engeli olan çocuklara özel etkinlik

KidZania, Serebral Palsi Farkındalık Ayı kapsamında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle Serebral Palsi engeli olan çocukları ebeveyniyle birlikte ağırladı. Çocuklar, eğlenceli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

KidZania'da Serebral Palsi engeli olan çocuklar ile ebeveynleri keyifli bir gün geçirdi. Serebral Palsi Farkındalık Ayı'nda, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliği ile unutulmaz bir gün yaşayan ziyaretçiler, KidZania'da hem mesleklerle ilgili bilgi edindi hem de ekip çalışması, dayanışma gibi kavramları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

67 AKTİVİTE ALANI BULUNUYOR

Çocuklara uygun boyutlarda tasarlanmış, gerçek bir şehir düzenlemesine sahip olan Türkiye'nin Çocuklar Ülkesi KidZania'da, hastane, itfaiye, tiyatro, arkeoloji müzesi, üretim fabrikaları, havacılık akademisi, diş sağlığı merkezi, banka, stadyum gibi 67 aktivite alanı bulunuyor. NASA'nın uzay istasyonlarında da yer alan 'Özel UV Foto Hidro İyonizasyon' teknolojisi ile yüzde yüz temiz hava ile beslenen; 8 metre tavan yüksekliğinde, 10 bin metrekarelik ferah ve temiz hizmet alanında minik misafirler ve aileleri unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocukların farklı meslekleri deneyimlediği, tam gün sınırsız eğlence sabah 10.00'da başlayıp akşam 20.00'a kadar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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